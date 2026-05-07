Riera, già finita l'avventura all'Eintracht: scontro con un giocatore e risultati deludenti

L'allenatore paga una sola vittoria nelle ultime sei partite: decisiva la lite avuta nello spogliatoio. L'anno scorso aveva attaccato Palladino al termine della partita di Conference

L'Eintracht Francoforte ha deciso così di seperarsi da Albert Riera dopo che la situazione è degenerata sia in campo che fuori. Secondo Florian Plettenberg, la decisione di sollevare l'allenatore dall'incarico al termine della stagione è stata presa internamente.

Tutto ha avuto inizio quando l'allenatore ha avuto delle esternazioni riguardo una presunta rottura con l'attaccante Jonathan Burkardt. Poi i recenti risultati della squadra non hanno soddisfatto i dirigenti delle Eagles, il che ha portato alla decisione di cambiare la direzione del club.

Queste furono le sue parole al termine di Fiorentina-Celje: "la Fiorentina ha una rosa di valore economico molto più alto del nostro, quasi 300 milioni contro i nostri 13 milioni. Lui è più giovane di me e deve imparare tanto. Il calcio poi ti dà altre possibilità e spero di confrontarci quando avremo squadre di uguale valore".

Lo riporta Sky Sport.