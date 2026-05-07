Labaro Viola

Riera, già finita l'avventura all'Eintracht: scontro con un giocatore e risultati deludenti

L'allenatore paga una sola vittoria nelle ultime sei partite: decisiva la lite avuta nello spogliatoio. L'anno scorso aveva attaccato Palladino al termine della partita di Conference

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 maggio 2026 20:19
Riera, già finita l'avventura all'Eintracht: scontro con un giocatore e risultati deludenti -
Raffaele Palladino
Riera
Condividi

L'Eintracht Francoforte ha deciso così di seperarsi da Albert Riera dopo che la situazione è degenerata sia in campo che fuori. Secondo Florian Plettenberg, la decisione di sollevare l'allenatore dall'incarico al termine della stagione è stata presa internamente.

Tutto ha avuto inizio quando l'allenatore ha avuto delle esternazioni riguardo una presunta rottura con l'attaccante Jonathan Burkardt. Poi i recenti risultati della squadra non hanno soddisfatto i dirigenti delle Eagles, il che ha portato alla decisione di cambiare la direzione del club.

Queste furono le sue parole al termine di Fiorentina-Celje: "la Fiorentina ha una rosa di valore economico molto più alto del nostro, quasi 300 milioni contro i nostri 13 milioni. Lui è più giovane di me e deve imparare tanto. Il calcio poi ti dà altre possibilità e spero di confrontarci quando avremo squadre di uguale valore".

Lo riporta Sky Sport.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok