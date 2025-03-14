All. Celje: "Fiorentina? Sfida difficile, ma non cambieremo identità. Vogliamo eliminarla"

L'allenatore del Celje, Alberto Riera, prossimo avversario della Fiorentina nei quarti di finale di Conference League, ha parlato in un'intervista a Sport TV, esprimendo la sua opinione sulla sfida co...

L'allenatore del Celje, Alberto Riera, prossimo avversario della Fiorentina nei quarti di finale di Conference League, ha parlato in un'intervista a Sport TV, esprimendo la sua opinione sulla sfida con la squadra viola: "Sarà sicuramente una sfida difficile contro un avversario di grande valore, ma noi affronteremo il match con il nostro stile di gioco. Non credo che un approccio eccessivamente difensivo sia la chiave per ottenere risultati garantiti. Vogliamo restare fedeli alla nostra identità e alla nostra filosofia di gioco. L'obiettivo è ottenere un risultato simile a quello che abbiamo conquistato contro il Lugano."

Foto: Instagram Celje