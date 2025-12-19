19 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:30

Runjaic: “Non mi fido della Fiorentina. Come nella boxe, l’avversario all’angolo è sempre più pericoloso”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.12.2024, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

19 Dicembre · 16:39

Aggiornamento: 19 Dicembre 2025 · 16:39

Domenica l’Udinese dovrà affrontare la Fiorentina, vogliosa di trovare punti per la salvezza tra le mura amiche. Nel frattempo il tecnico dei friulani Kosta Runjaic ha presentato con queste parole la sfida del Franchi: “Sono una squadra molto forte, che ha investito tanto sul mercato. Hanno attaccanti di assoluto valore come Kean e Dzeko, che alla Roma è stato capocannoniere, mentre la scorsa stagione in Turchia con il Fenerbache, ha segnato molto. Parliamo di una squadra di qualità”.

“La Fiorentina però, mostra il lato di come sia difficile fare calcoli nel calcio. Nessuno avrebbe mai pensato che i toscani a questo punto della stagione fossero in ultima posizione. In questo sport le situazioni possono migliorare o peggiorare velocemente. L’avversario all’angolo, così come nella boxe, è più pericoloso da affrontare. Dovremmo essere concentrati al 100% per scendere in campo con la giusta energia. Vogliamo confermare ciò che di buono abbiamo fatto contro il Napoli. Faremo di tutto per fare la partita giusta e tornare da Firenze con dei punti”.

