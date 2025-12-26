Runjaic: “Non si possono prendere i 5 gol presi contro la Fiorentina, loro bravi a sfruttare l’episodio”

L’allenatore dell’Udinese Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa anche della partita di Firenze contro la Fiorentina, queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

Ora si aspettano tutti una reazione dopo la brutta sconfitta di Firenze. Kamara è un’opzione per la formazione titolare?

“Sono d’accordo, è stata una brutta prestazione, l’avevamo approcciata bene fino al cartellino rosso. Si può perdere giocando in 10 ma poi bisogna almeno provare a fare la prestazione, che invece è stata brutta. Vogliamo riscattarci contro la Lazio, ci aspettiamo tutti una reazione positiva dopo la sconfitta di Firenze, non è possibile che una squadra cambi volto così tra Napoli e Fiorentina, ma sappiamo che gli alti e bassi fanno parte del processo di crescita. Comunque non si può perdere prendendo cinque gol e in quel modo.

Eravamo reduci da una bella prestazione e dobbiamo essere quella squadra lì, non posso garantire il risultato, ma possiamo fare molto meglio in termini di atteggiamento, davanti ai nostri tifosi il cui supporto non è mai mancato. Il lato bello del calcio è che dopo pochi giorni puoi provare a rifarti da una sconfitta, abbiamo analizzato l’avversario e anche parlato del fatto che si può vincere anche in 10, non bisogna mollare. Il Napoli dopo aver perso contro di noi ha reagito vincendo la Supercoppa, questa è la differenza tra una squadra come la nostra e una grande squadra, che mantiene alto il livello delle prestazioni e reagisce così alle sconfitte. Non parlerò molto della formazione, a Firenze ho fatto subentrare dei ragazzi e mi aspetto un contributo, Kamara è un ragazzo d’esperienza, importante per noi, questo è fuori di dubbio, non so dirvi se sarà titolare”

Non ci sarà Okoye, ma anche le prestazioni di Sava non è stata soddisfacenti:

“Sì è una tematica, abbiamo commesso diversi errori individuali. Nel mondo dello sport capitano gli errori, dobbiamo ridurli al minimo, poi un errore e siamo subito puniti. Il rosso ha cambiato la partita, non è una scusa ma è comunque un dato di fatto, abbiamo subito un rosso evitabile e la dinamica della partita è cambiato. Sapevamo di trovare una Fiorentina in difficoltà, hanno raccolto i primi tre punti contro di noi sfruttando l’episodio per portare la gara dalla loro parte.

E’ un discorso che non riguarda solo i portieri, ma anche i giocatori di movimento, nella gestione del pallone, nell’attenzione messa nella fase difensiva. Vogliamo evitare e ridurre questi errori al minimo. Quando si subisce un gol è dovuto a più errori. Oggi faremo rifinitura, c’è ancora una seduta per analizzare tutti gli elementi, nessuno è soddisfatto della sconfitta di Firenze e del numero di errori commessi in questa stagione. Ci sono però ancora tre gare per chiudere il girone d’andata e con risultati positivi possiamo migliorare ulteriormente la nostra posizione. Dobbiamo utilizzare questa esperienza per migliorare nei prossimi mesi”.

Ci dobbiamo aspettare qualche contromisura per affrontare la Lazio?

“Dobbiamo vedere un’altra Udinese sul campo indipendentemente dall’avversario, la Lazio ha la sua idea di calcio, noi siamo pronti e dobbiamo essere pronti a trasferire sul campo i concetti provati in allenamento. Dopo il rosso a Firenze ci sono mancati i nostri principi di gioco, ci è mancata energia, ci è mancata cattiveria in determinati momenti, ogni ragazzo deve sostenere l’altro, attraverso la maturità dobiamo fornire una buona prestazione contro la Lazio”.