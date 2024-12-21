Runjaic: "Out Davis e Payero, Lovric da valutare. Fiorentina merita la posizione in classifica"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell'Udinese, Runjaic, ha così parlato in vista della Fiorentina, partendo dalle condizioni di Lovric: "Si è allenato con il gruppo ristretto, sente ancora...

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell'Udinese, Runjaic, ha così parlato in vista della Fiorentina, partendo dalle condizioni di Lovric: "Si è allenato con il gruppo ristretto, sente ancora un po' di fastidio, stiamo lavorando e domani avremo un allenamento importante. Valuteremo con lui la soluzione migliore. Non è certa la sua presenza".

PAYERO E DAVIS - "Per quanto riguarda gli altri infortunati, non rientrano. Payero tornerà in gruppo settimana prossima e speriamo a breve di riavere anche Davis".

FIORENTINA - "Lunedì affronteremo un'altra squadra di alto livello, con qualità soprattutto in fase offensiva. La Fiorentina può mettere grande intensità, pressa alto, si merita la posizione attuale. Contro Napoli e Inter abbiamo messo in campo prestazioni intense, a tratti con ottime fasi di gioco, in altri momenti abbiamo invece commesso errori critici. Bisogna evitare certe ingenuità. Andare sotto contro Napoli e Inter fa sì che diventi difficile recuperare. La squadra lo sa. Oggi è la seconda giornata di allenamenti dopo l'Inter, con la maggior parte dei giocatori abbiamo fatto lavoro di recupero, domani abbiamo fatto un lavoro importante, tutti assieme elaboreremo il nostro piano di gioco per affrontare la gara nel migliore dei modi".

RADIO BRUNO RIVELA: “COMUZZO E BELTRAN VERSO LA PANCHINA CONTRO L’UDINESE. SONO STANCHI”

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