Radio Bruno rivela: "Comuzzo e Beltran verso la panchina contro l'Udinese. Sono stanchi"

Comuzzo e Beltran potrebbero riposare contro l'Udinese. Recuperati invece sia Sottil che Cataldi, assenti per tonsillite in Conference

Arrivano notizie importanti dal Viola Park, dove la Fiorentina si sta preparando in vista della sfida contro l’Udinese, valevole per la 17esima giornata di Serie A.

Secondo quanto svelato da Radio Bruno nel corso del Pentasport, Sottil e Cataldi guariti e si sono allenati con il gruppo, avevano saltato la trasferta in Portogallo per tonsillite ma torneranno e giocheranno titolari lunedì. La Fiorentina è sicuramente un po’ stanca, soprattutto i più giovani, che stanno soffrendo i numerosi impegni. Con l’Udinese ci saranno dei cambi a causa di queste stanchezze, con Comuzzo che è tra i principali indiziati per rifiatare. Il centrale classe 2005 sta dando tutto, e anche in Portogallo si è visto che gli mancava lucidità.

Dunque, la sua presenza con l'Udinese da titolare è in forte dubbio, ma bisogna capire chi giocherà al suo posto, perché Quarta è stato a dir poco disastroso in Conference, mentre Pongracic non ha ancora i 90 minuti delle gambe. Vedremo cosa sceglierà Palladino. Anche Lucas Beltran si siederà probabilmente in panchina, dal momento che è apparso decisamente stanco.

I PRECEDENTI TRA FIORENTINA E UDINESE

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