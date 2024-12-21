Fiorentina-Udinese è stata giocata 44 volte, la Fiorentina ha vinto 29 volte e perso solo in 5 occasioni

Si giocherà lunedì alle 18.30 allo Stadio Franchi la sfida di campionato tra Udinese e Fiorentina valida per la giornata di Serie A. La fiorentina ha già affrontato l'Udinese al Franchi in 44 occasion...

Si giocherà lunedì alle 18.30 allo Stadio Franchi la sfida di campionato tra Udinese e Fiorentina valida per la giornata di Serie A. La fiorentina ha già affrontato l'Udinese al Franchi in 44 occasioni ed ha vinto in 29 di esse, raccolto 10 pareggi e perso solamente 5 volte.

In 44 partite al Franchi la Fiorentina ha segnato 94 reti contro i Friulani e ne ha subite 40, per una media di poco più di due goal segnati a partita e poco meno di uno subito. L'ultimo incontro è stato quello del 14 Gennaio dello scorso anno terminato 2-2 con le reti di Lovric e Thauvin per l'Udinese e di Beltran e Nzola per la Fiorentina, mentre l'ultima vittoria viola in casa è del 14 Maggio 2023 con le reti di Castrovilli e Bonaventura

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