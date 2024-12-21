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Fiorentina-Udinese è stata giocata 44 volte, la Fiorentina ha vinto 29 volte e perso solo in 5 occasioni

Si giocherà lunedì alle 18.30 allo Stadio Franchi la sfida di campionato tra Udinese e Fiorentina valida per la giornata di Serie A. La fiorentina ha già affrontato l'Udinese al Franchi in 44 occasion...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 dicembre 2024 12:22
Fiorentina-Udinese è stata giocata 44 volte, la Fiorentina ha vinto 29 volte e perso solo in 5 occasioni -
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Si giocherà lunedì alle 18.30 allo Stadio Franchi la sfida di campionato tra Udinese e Fiorentina valida per la giornata di Serie A. La fiorentina ha già affrontato l'Udinese al Franchi in 44 occasioni ed ha vinto in 29 di esse, raccolto 10 pareggi e perso solamente 5 volte.

In 44 partite al Franchi la Fiorentina ha segnato 94 reti contro i Friulani e ne ha subite 40, per una media di poco più di due goal segnati a partita e poco meno di uno subito. L'ultimo incontro è stato quello del 14 Gennaio dello scorso anno terminato 2-2 con le reti di Lovric e Thauvin per l'Udinese e di Beltran e Nzola per la Fiorentina, mentre l'ultima vittoria viola in casa è del 14 Maggio 2023 con le reti di Castrovilli e Bonaventura

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