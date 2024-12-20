Pedullà rivela: "Il Como pronto a fare un investimento importante per Parisi, lui vuole giocare di più"

Fabiano Parisi può lasciare la Fiorentina nella prossima finestra di calciomercato, anche se la priorità dei Viola è quella di trovare una soluzione per Biraghi. Ma Parisi vuole giocare di più e possi...

Fabiano Parisi può lasciare la Fiorentina nella prossima finestra di calciomercato, anche se la priorità dei Viola è quella di trovare una soluzione per Biraghi. Ma Parisi vuole giocare di più e possiamo confermare il forte gradimento del Como, come raccontato in esclusiva circa 10 giorni fa. Il Como è pronto a fare un investimento importante per Parisi e aspetta che la Fiorentina sciolga tutte le riserve sulla cessione dell’esterno sinistro. Lo scrive Alfredo Pedullà sul suo sito

DALLA TURCHIA SZYMANSKI

https://www.labaroviola.com/dalla-turchia-szymanski-andra-alla-fiorentina-per-18-milioni-piu-5-di-bonus-ce-laccordo-con-il-fenerbahce/281540/