Fiorentina-Udinese: Palladino recupera Cataldi e Sottil, davanti tornano Gudmundsson e Kean

Palladino non dovrebbe stravolgere squadra ed assetto anche se alcuni dubbi restano. Runjaic recupera Lovric e per la panchina Sanchez

Archiviata la Conference League, la Fiorentina si rigetta in campionato per mantenere vivo il sogno Champions. Lunedì (ore 18:30) i viola ospitano al Franchi l'Udinese, nona in campionato con 20 punti e reduce dalla sconfitta contro il Genoa per 2-0. I viola, reduci dalla sconfitta di misura contro il Bologna, si trovano al momento al quarto posto con 31 punti. Di seguito le probabili formazioni del match.

Raffaele Palladino dovrà fare a meno di Dodo squalificato, mentre sono recuperati Cataldi e Sottil dalla tonsillite che li ha visti esclusi dalla trasferta di Conference contro il Vitoria Guimaraes. In porta torna De Gea, davanti a lui Kayode giocherà al posto di Dodo, il resto della difesa sarà probabilmente quella titolare, con Ranieri, Gosens ed un piccolo dubbio su Comuzzo che potrebbe riposare. A centrocampo torna la coppia formata da Cataldi e Adli. Sulla trequarti la sensazione è che potrebbe restar fuori Beltran, al suo posto giocherebbe Gudmundsson con Sottil e Colpani a completare il reparto. Davanti torna titolare Moise Kean.

Nei bianconeri Runjaic può contare di un Sanchez in più, ormai recuperato, ma che partirà dalla panchina. Nel 3-5-2 dei fiulani spazio a Sava in porta, con Bijol, Giannetti e Kristense. A centrocampo il ballottaggio è tra Lovric, non ancora al meglio fisicamente, e Atta. A completare la mediana Ekkelenkamp e Karlrstrom, con Ezhibue in leggero vantaggio su Modesto. Il tandem d'attacco sarà formato da Thauvin e Lucca.

Lo riporta firenzetoday.it

Adli nominato come player of the month della Fiorentina del mese di Novembre

https://www.labaroviola.com/adli-nominato-come-player-of-the-month-della-fiorentina-del-mese-di-novembre/281839/