Adli nominato come player of the month della Fiorentina del mese di Novembre

Il centrocampista francese è stato nominato come migliore dei Viola durante il mese di Novembre in cui ha segnato a Como

Come annunciato dalla Fiorentina Yacine Adli è stato nominato come giocatore del mese di Novembre del club Viola. Il centrocampista francese è stato ritenuto il migliore dei gigliati in questo periodo dal momento che, in questo mese, ha registrato 4 presenze con un gol a Como e un assist su calcio d'angolo per la rete di Kean nella vittoria Viola contro l'Hellas Verona al Franchi. Il calciatore, arrivato in estate dal Milan, è diventato immediatamente una colonna della squadra di Palladino e difficilmente il tecnico campano ne fa a meno perchè il francese è il regista titolare della squadra, non disdegnando anche la fase realizzativa, infatti ha già segnato due reti in campionato ed una in Conference in 13 presenze complessive.

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