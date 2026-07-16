La Gazzetta dello Sport annuncia: "Zaniolo vicino alla rottura con l'Udinese, è quasi fuori rosa"

L'ex giocatore viola non vuole firmare il contratto coi friulani

Il rapporto tra Nicolò Zaniolo e l'Udinese è ormai giunto a una rottura profonda. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante si sarebbe sentito tradito dalle condizioni contrattuali presentate dal club friulano e, di conseguenza, ha presentato un certificato medico per giustificare la propria assenza al raduno della squadra, preferendo rimanere a Forte dei Marmi in attesa che la situazione si chiarisca. Il momento della verità è fissato per il prossimo 22 luglio, data della partenza del gruppo di Kosta Runjaic per il ritiro di Lienz: se il giocatore dovesse disertare anche questo appuntamento, l'Udinese potrebbe decidere di metterlo fuori rosa, aprendo ufficialmente un nuovo, delicatissimo caso di mercato.