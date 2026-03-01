Runjaic: “Ci sono in palio punti pesanti sia per noi che per Fiorentina. Davis ci sarà”.

E’ intervenuto in conferenza stampa l’allenatore dell’Udinese Kosta Runjaic. Ecco le parole riportate da TMW: “Domani dovremo portare sul campo la giusta intensità, dovremo portarci la giusta fortuna dalla nostra, è un fattore chiave nella vita in generale. Se si lavora bene la fortuna può essere cercata, costruendosi situazioni a proprio favore. Contro il Bologna non è stata la nostra miglior partita, ma l’avversario non ha giocato meglio di noi per grandi tratti del match. Ci è mancata la giusta pericolosità e la giusta fortuna in alcune situazioni, poi abbiamo commesso degli errori. Ci sono le basi per ottenere un buon risultato contro la Fiorentina e per migliorare nelle prossime settimane. Zaniolo sta sempre meglio, perciò sono ottimista che Zaniolo saprà dare il proprio contributo, abbiamo bisogno di punti, abbiamo subito tre sconfitte di fila e faremo di tutto per conquistare i punti sul campo. Dobbiamo approcciare la gara con energia e intensità, non sarà una sfida semplice. Ho appena visto la gara del Milan contro la Cremonese, magari anche la nostra gara si deciderà negli ultimi minuti”.

Sul rientro di Davis e gli altri: “E’ assolutamente positivo che sia tornato ad allenarsi con la squadra, ha già ricominciato a prepararsi nella settimana scorsa ed è molto carico. E’ importante avere scelta in attacco e Davis nel corso delle settimane è diventato sempre più importante per noi, è uno dei nostri leader, non mi sbilancio sulla sua presenza da titolare, abbiamo provato diverse opzioni e sistemi, con e senza Davis. Posso dire che sarà convocato e questa è già una bella notizia. Kamara ha lavorato bene negli ultimi tre giorni e quindi anche lui ci sarà domani, è un ragazzo importante per questo gruppo, crea energia positiva per i compagni. Altri hanno acciacchi ma a parte Solet e Zanoli sono tutti convocati”.

Il valore della gara per la classifica dopo alcuni ko: “Ci sono punti in palio pesanti sia per noi che per la Fiorentina. Dalla gara d’andata la Fiorentina si è un po’ ripresa ma è ancora in lotta in fondo alla classifica e farà di tutto per fare punti. Noi vogliamo fare punti ovviamente. Non penso alle altre squadre, vogliamo concentrarci su di noi e sui nostri miglioramenti. Dobbiamo crescere quando si passa in vantaggio e chiudere le gare, pensare alle altre squadre ci farebbe deconcentrare”.