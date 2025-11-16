Ricordate gli atteggiamenti di Zaniolo? Ha sorpreso Runjaić: ”È più serio di quanto pensassi"

Il tecnico dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato in italiano ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sull’ex viola Nicolò Zaniolo. Queste le sue considerazioni: “È un grande giocatore e un vero prof...

Il tecnico dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato in italiano ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sull’ex viola Nicolò Zaniolo. Queste le sue considerazioni: “È un grande giocatore e un vero professionista. Per lui Udine rappresenta un’occasione molto importante. Sta giocando bene e sta lavorando nel modo giusto. Sa che deve ancora migliorare e può fare di più: lui può aiutare noi e noi possiamo aiutare lui. Sono molto felice di allenarlo: è un esempio dentro e fuori dal campo, è molto più serio di quanto mi aspettassi, a volte anche troppo serio” ha dichiarato sorridendo.