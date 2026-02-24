Runjaic afferma: “Davis sarà a disposizione per la partita contro la Fiorentina di lunedì sera”

L’allenatore dell’Udinese, Runjaic, oltre a parlare di Solet ha parlato anche dell’assenza di Davis: “Di certo ci sta mancando, dovrebbe tornare con noi in settimana. Ci manca la sua qualità ma dovreb...

L’allenatore dell’Udinese, Runjaic, oltre a parlare di Solet ha parlato anche dell’assenza di Davis: “Di certo ci sta mancando, dovrebbe tornare con noi in settimana. Ci manca la sua qualità ma dovrebbe tornare a disposizione almeno per la panchina con la Fiorentina. Zaniolo oggi si è sacrificato molto per la squadra e se avesse avuto più fortuna avrebbe anche segnato".