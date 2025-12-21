21 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:55

Runjaic: “Complimenti alla Fiorentina per la prima vittoria, noi bene solo i primi 5 minuti”

Runjaic: “Complimenti alla Fiorentina per la prima vittoria, noi bene solo i primi 5 minuti”

21 Dicembre

L’allenatore dei bianconeri non ha nascosto la delusione per la sconfitta, ma si è comunque complimentato con la Fiorentina per la vittoria

Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha parlato in sala stampa al termine della sconfitta subita al Franchi contro la Fiorentina: “Abbiamo fatto bene soltanto i primi cinque minuti quando la Fiorentina era confusa ma il l’espulsione ha stravolto tutto. Sono amareggiato per non aver visto reazione, ma non era facile tornare in gara sul 3-0. Abbiamo fatto un regalo alla Fiorentina, ma torneremo più forti di prima già dalla prossima. Complimenti alla Fiorentina per la prima vittoria, faccio gli auguri anche ai loro tifosi”.

