Runjaic: “Complimenti alla Fiorentina per la prima vittoria, noi bene solo i primi 5 minuti”

Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha parlato in sala stampa al termine della sconfitta subita al Franchi contro la Fiorentina: “Abbiamo fatto bene soltanto i primi cinque minuti quando la Fiorentina era confusa ma il l’espulsione ha stravolto tutto. Sono amareggiato per non aver visto reazione, ma non era facile tornare in gara sul 3-0. Abbiamo fatto un regalo alla Fiorentina, ma torneremo più forti di prima già dalla prossima. Complimenti alla Fiorentina per la prima vittoria, faccio gli auguri anche ai loro tifosi”.