Runjaic: "3 punti contro una squadra forte sono un bel regalo di Natale, Firenze città stupenda"

"Sono tre punti importanti contro una squadra davvero forte, non è facile giocare qui, Firenze è una citta stupenda. C'è grande soddisfazione, questa vittoria è un bel regalo di Natale per tutti noi"....

"Sono tre punti importanti contro una squadra davvero forte, non è facile giocare qui, Firenze è una citta stupenda. C'è grande soddisfazione, questa vittoria è un bel regalo di Natale per tutti noi". Parole e pensieri di Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, al termine della gara vinta 2-1 sul campo della Fiorentina.

A suoi avviso è possibile arrivare in Europa?

"Prossima domanda, prossima domanda... Ci sono tante belle città in Europa".

Qual è stato il gol più bello? Lucca ha detto che il più bello è stato il suo

"E' importante segnare. Certo Lucca ha fatto davvero un bel gol".

Come sta Alexis Sanchez?

"Ora ha alcuni minuti nelle gambe, ma quella di oggi non era la gara adatta per metterlo ancor più in condizione, soprattutto nei minuti finali era una gara molto dura. Si sta allenando bene, non è ancora al 100% ma è possibile che nei prossimi match possa avere dei minuti e tornare molto utile".

Quanto più migliorare Iker Bravo?

"E' un bravo ragazzo, ha grande energia. Può alzare ancora di più il suo livello e noi ci contiamo perché abbiamo davvero grande fiducia in lui". Lo scrive Tuttomercatoweb

THIAGO MOTTA SU NICO

https://www.labaroviola.com/thiago-motta-douglas-luiz-potrebbe-tornare-con-la-fiorentina-nico-e-recuperato-ed-e-forte/281785/