Labaro Viola

Thiago Motta: "Douglas Luiz potrebbe tornare con la Fiorentina, Nico è recuperato ed è forte"

Thiago Motta, allenatore della Juventus, presenta in conferenza stampa la partita contro il Monza. Si parte dagli assenti: "Non ci saranno domani Bremer, Cabal, Milik, Rouhi, Weah e Douglas Luiz. Valu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 dicembre 2024 12:40
Thiago Motta: "Douglas Luiz potrebbe tornare con la Fiorentina, Nico è recuperato ed è forte" -
News
Juventus
Acf Fiorentina
Nico
Condividi

Thiago Motta, allenatore della Juventus, presenta in conferenza stampa la partita contro il Monza. Si parte dagli assenti: "Non ci saranno domani Bremer, Cabal, Milik, Rouhi, Weah e Douglas Luiz. Valuteremo Cambiaso. In verità, potrei anche portare Douglas, ma domani voglio tutti al cento per cento e vedremo nella prossima partita se ci sarà o meno"

Nico Gonzalez è pronto?

"Tutti sono pronti a giocare dal primo minuto. Nico ha fatto tanti ruoli in carriera. I giocatori i forti giocano dappertutto. Quando sarà necessario lui farà il suo meglio per aiutare la squadra". Lo riporta Tuttomercatoweb

COMO SU PARISI

https://www.labaroviola.com/pedulla-rivela-il-como-pronto-a-fare-un-investimento-importante-per-parisi-lui-vuole-giocare-di-piu/281683/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok