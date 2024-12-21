Thiago Motta: "Douglas Luiz potrebbe tornare con la Fiorentina, Nico è recuperato ed è forte"
Thiago Motta, allenatore della Juventus, presenta in conferenza stampa la partita contro il Monza. Si parte dagli assenti: "Non ci saranno domani Bremer, Cabal, Milik, Rouhi, Weah e Douglas Luiz. Valu...
Thiago Motta, allenatore della Juventus, presenta in conferenza stampa la partita contro il Monza. Si parte dagli assenti: "Non ci saranno domani Bremer, Cabal, Milik, Rouhi, Weah e Douglas Luiz. Valuteremo Cambiaso. In verità, potrei anche portare Douglas, ma domani voglio tutti al cento per cento e vedremo nella prossima partita se ci sarà o meno"
Nico Gonzalez è pronto?
"Tutti sono pronti a giocare dal primo minuto. Nico ha fatto tanti ruoli in carriera. I giocatori i forti giocano dappertutto. Quando sarà necessario lui farà il suo meglio per aiutare la squadra". Lo riporta Tuttomercatoweb
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