Runjaic attacca il Lecce: “Questo terreno di gioco è di bassissimo livello, non da serie A”

8 Febbraio · 20:51

LecceRunjaicudinese

Il tecnico dell'Udinese, Runjaic, ha parlato dopo la sconfitta della sua Udinese contro il Lecce. Le sue parole

Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Lecce: “Era la partita che ci aspettavamo, il Lecce andava sempre sulle seconde palle, poi il terreno di gioco era di livello bassissimo, non da Serie A. Non era facile, qui, giocare dal basso. Il Lecce ha fatto bene secondo me, ma non era una partita bella da vedere. Avrei preferito pareggiare e portare a casa un punto ma non è bastato. Adesso pensiamo al Sassuolo. Ci è mancato Davis? Sì, stava attraversando un periodo di forma importante, dobbiamo adattarci. Ho preferito iniziare con Bayo, Zaniolo non era al 100% ma contro il Sassuolo sicuramente starà meglio. A causa della partita, con i tanti lanci lunghi, non è stata una partita facile per Bayo”.

