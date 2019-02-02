Reja: "A Udine credettero poco in Muriel. La società è ancora oggi una garanzia. Ad esempio Meret.."

Edi Reja, il tecnico friulano é tifoso dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Telefriuli in merito alla squadra friulana e dell'addio di Muriel, nuovo acquisto della Fiorentina ma portato...

Edi Reja, il tecnico friulano é tifoso dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Telefriuli in merito alla squadra friulana e dell'addio di Muriel, nuovo acquisto della Fiorentina ma portato agli onori della cronaca in bianconero: "Probabilmente la società o Guidolin hanno creduto poco in lui ed hanno puntato forte su altri giocatori che invece sono maturati altrove, invece che su Muriel o Cuadrado. Forse c'erano altri giocatori che ritenevano più importanti. Ma l’Udinese ha sempre tirato fuori dei talenti e degli ottimi giocatori, l'ultimo esempio è Meret. Spero ne possano venir fuori anche al termine di questo campionato”.

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