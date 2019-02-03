Prade': "Oggi abbiamo concesso poco contro una viola lanciata. In Coppa Italia non posso non tifare.."

L'ex direttore sportivo della Fiorentina e ora all’Udinese, Daniele Pradè ha rilasciato alcune dichiarazioni dalla zona mista della Dacia Arena: “La Fiorentina ha una qualità di un livello superiore a...

L'ex direttore sportivo della Fiorentina e ora all’Udinese, Daniele Pradè ha rilasciato alcune dichiarazioni dalla zona mista della Dacia Arena: “La Fiorentina ha una qualità di un livello superiore al nostro, noi ci abbiamo messo grinta e carattere. Entrambe hanno combattuto per 90 minuti, con grandissima sportività e ci teniamo stretto questo punto dopo due sconfitte di fila. Questa partita ci poteva tagliare le gambe, soprattutto dopo il pari viola ma alla fine abbiamo concesso pochissimo a fenomeni come Chiesa e Muriel. La stagione della Fiorentina? Ci sono 3/4 squadre divertenti, tra cui i viola. E’ una squadra giovane e forte, a volte manca l’esperienza giusta per raggiungere certi obiettivi ma gara dopo gara la stanno acquisendo.” Da ex Roma anche un commento sul 7-1 di mercoledì: “Ho visto l’esaltazione di Firenze e depressione di Roma, sono due città simili a livello umorale. Per la Coppa Italia come faccio a non fare il tifo per una città dove sono stato benissimo con la mia famiglia per quattro anni e dove ho lasciato molti amici? Forza viola!”