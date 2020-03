La partita di Gaetano Castrovilli in quel di Udine ha diviso tanto tifosi e giornalisti. I voti sulla sua prestazione sono completamente diversi. Per qualcuno è stato uno dei migliori, secondo la Gazzetta ad esempio, è stato il migliore in campo. Per altri invece la sua prestazione è stata insufficiente. Ecco i voti dei maggiori quotidiani:

Gazzetta 6.5: “Presenza un po’ frammentaria nella partita, ma quando passa da lui il pallone si illumina. Fa sempre le scelte giuste. Il migliore”

Corriere fiorentino 5.5: “Inevitabile. Era da attendersi il calo delle ultime partite. L’idea è sempre buona, ma non è sorretto dal resto e così ci sono diversi errori. Va comunque ammirato il fatto di non nascondersi mai”

Corriere dello Sport 5.5: “Fatica ad entrare nel vivo dell’azione alla sua maniera, infi landosi tra le linee. Nella ripresa sembra crescere, ma perde qual

che pallone di troppo”

Tuttosport 6: “Alcuni spunti interessanti in una gara non indimenticabile”