Probabile viola: Pioli rilancia la difesa a 3 con Milenkovic. Davanti Thereau Falcinelli e Simeone per una maglia
Dovrebbe essere un 3-5-2 lo schieramento adottato da Mister Pioli per la trasferta di Udine: ore 15.00, Domenica. Una gara molto importante per dar continuità alla vittoria interna contro il Chievo Ve...
A cura di Redazione Labaroviola
03 marzo 2018 09:56
Dovrebbe essere un 3-5-2 lo schieramento adottato da Mister Pioli per la trasferta di Udine: ore 15.00, Domenica. Una gara molto importante per dar continuità alla vittoria interna contro il Chievo Verona.
Sportiello ancora tra i pali con Milenkovic, Pezzella ed Astori. Gil Dias a destra con Benassi, Badelj, Veretout e Biraghi. Chiesa alle spalle di uno tra Thereau, Simeone e Falcinelli.
Fiorentina (3-5-2): Sportiello, Milenkovic, Pezzella, Astori, Dias, Benassi, Badelj, Veretout, Biraghi, Chiesa, Simeone.