Pairetto sarà l’arbitro di Udinese-Fiorentina: l’ultima volta finì con la disfatta per la squadra viola

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali valide per la 27° giornata di Serie A in programma nel prossimo weekend. La Fiorentina scenderà in campo allo Stadio Friuli lunedì 2 marzo alle 20:45 per affrontare l’Udinese: ecco la squadra arbitrale della partita.

Sarà Luca Pairetto, arbitro della sezione di Nichelino, a dirigere Udinese-Fiorentina, mentre i suoi assistenti saranno Passeri e Mondin. Il quarto uomo è stato affidato a Rapuano, mentre in sala VAR ci saranno Paterna e l’assistente Doveri.

I precedenti di Pairetto con la Fiorentina

L’arbitro ha già diretto ben 11 partite giocate dalla Fiorentina: si contano 4 successi (l’ultimo contro il Milan al Franchi per 2-1 nel 2024), 4 pareggi e 3 sconfitte. L’ultima risale al 6 dicembre 2025 e corrisponde alla sconfitta dei viola contro il Sassuolo per 3-1.