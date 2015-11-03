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Notizie Pairetto Fiorentina

Pairetto sarà l'arbitro di Udinese-Fiorentina: l'ultima volta finì con la disfatta per la squadra viola

25 febbraio 2026 14:11

Moviola Corriere dello Sport: “Pairetto da 5. Restano dubbi sul contatto Theo-Colpani in area di rigore”

07 ottobre 2024 09:46

Pairetto arbitrerà Fiorentina-Milan: precedenti positivi con i viola, ma eccellenti con i rossoneri

02 ottobre 2024 13:15

Pairetto disastroso nel finale di Monza-Inter, non concede il vantaggio, Pessina era davanti a Sommer

16 settembre 2024 09:22

Empoli-Fiorentina affidata all'arbitro Pairetto: terzo incrocio quest'anno con la viola

14 febbraio 2024 15:44

Pairetto, che errori a favore dell'Atalanta, la moviola: "Gol Koopmeiners irregolare e De Roon da rosso"

18 settembre 2023 12:44

Grave errore arbitrale in Fiorentina-Atalanta, gol Koopmeiners nasce da rimessa laterale per i viola

17 settembre 2023 19:08

Calvarese: "Pairetto ha fischiato 50 rigori su 100 partite arbitrate. Deve ancora fare il salto di qualità"

16 settembre 2023 13:23

Addetto arbitri della Lazio giustifica: "Fuorigioco di Acerbi? Errore in buona fede come tanti altri"

02 maggio 2022 21:52

Svelato l'audio del gol in fuorigioco della Lazio. Arbitro Pairetto ha fatto ripartire senza aver avuto l'ok

02 maggio 2022 19:19

Assegnato gol della Lazio in netto fuorigioco, arbitro Pairetto sospeso fino alla fine della stagione

02 maggio 2022 12:08

Mourinho attacca Pairetto: "Ti ha mandato la Juve ad arbitrarci". Per questa accusa rischia 3 giornate

21 febbraio 2022 12:54

Designazione arbitrale, Ghersini dirigerà Udinese-Fiorentina. Al Var ci saranno Pairetto e Tolfo

24 settembre 2021 21:59

Designazione arbitrale, Roma-Fiorentina assegnata all'arbitro Pairetto. Al Var c'è Mazzoleni

19 agosto 2021 15:16

Fiorentina-Cagliari sarà diretta da Manganiello della sezione di Pinerolo. Al Var ci sarà Pairetto

07 luglio 2020 11:36

Pistocchi: "Nel 2004 Bergamo e Pairetto sulla Gazzetta dello Sport facevano le analisi dei casi arbitrali"

15 febbraio 2020 18:37

Bufera sull'arbitro Pairetto, il fratello è un dirigente della Juventus e gli interisti non ci stanno

19 dicembre 2019 21:04

Fiorentina-Parma: la moviola della Gazzetta dello Sport. Per Pairetto solo errori veniali

04 novembre 2019 12:42

Fiorentina-Parma a Pairetto: i precedenti sono positivi ma che sviste contro l'Atalanta!

01 novembre 2019 14:37

Pairetto dirigerà Fiorentina-Parma domenica alle 18. Al VAR ci sarà Fabbri

01 novembre 2019 12:06

L'arbitro di Fiorentina-Sampdoria sarà Doveri. Al VAR c'è Pairetto

23 settembre 2019 17:39

Patron Spal: "Non conosco le regole quindi non critico l'arbitro. Quello che ha fatto non funziona"

18 febbraio 2019 14:55

Nela: "Non era rigore quello, allora ne andrebbero dati otto a partita. Chiesa fa perdere punti..."

18 febbraio 2019 12:55

Corriere dello Sport, il vero errore di Pairetto? Non vedere quel rigore. Decisione Var giusta

18 febbraio 2019 11:18

Tutti i quotidiani d'accordo, decisione giusta di Pairetto. Tranne che per Tuttosport...

18 febbraio 2019 10:44

Gasperini si dimentica dei favori di Firenze e attacca Pairetto: "Mi ha minacciato"

12 maggio 2018 18:24

Repubblica, disastro Pairetto ma che brutta Fiorentina. In attacco praticamente assente

26 settembre 2017 09:00

Rizzoli punisce Pairetto e collaboratore. Impossibile non vedere i rigori per la Fiorentina

26 settembre 2017 08:19

Bonfrisco: “Ieri casi eclatanti, poca personalità di arbitro e Var non usato al meglio"

25 settembre 2017 14:17

Giani: ''Pairetto malato di protagonismo, non è da serie A''

25 settembre 2017 12:51

C'è qualcosa che non VAR. Come mai Pairetto non ha utilizzato la tecnologia?

25 settembre 2017 12:29

Casarin: "Pairetto arbitro giovane, non è facile usare il Var. Serve uniformità nel giudizio..."

25 settembre 2017 11:39

Moviola Gazzetta, il rigore all'Atalanta non c'è e alla Fiorentina ne mancano due. Pairetto perche non hai usato il Var?

25 settembre 2017 09:17

BABACAR E PAIRETTO DIMEZZANO LA FIORENTINA

24 settembre 2017 22:53

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