Notizie Pairetto Fiorentina

Pairetto sarà l'arbitro di Udinese-Fiorentina: l'ultima volta finì con la disfatta per la squadra viola
25 febbraio 2026 14:11
Moviola Corriere dello Sport: “Pairetto da 5. Restano dubbi sul contatto Theo-Colpani in area di rigore”
07 ottobre 2024 09:46
Pairetto arbitrerà Fiorentina-Milan: precedenti positivi con i viola, ma eccellenti con i rossoneri
02 ottobre 2024 13:15
Pairetto disastroso nel finale di Monza-Inter, non concede il vantaggio, Pessina era davanti a Sommer
16 settembre 2024 09:22
Empoli-Fiorentina affidata all'arbitro Pairetto: terzo incrocio quest'anno con la viola
14 febbraio 2024 15:44
Pairetto, che errori a favore dell'Atalanta, la moviola: "Gol Koopmeiners irregolare e De Roon da rosso"
18 settembre 2023 12:44
Grave errore arbitrale in Fiorentina-Atalanta, gol Koopmeiners nasce da rimessa laterale per i viola
17 settembre 2023 19:08
Calvarese: "Pairetto ha fischiato 50 rigori su 100 partite arbitrate. Deve ancora fare il salto di qualità"
16 settembre 2023 13:23
Addetto arbitri della Lazio giustifica: "Fuorigioco di Acerbi? Errore in buona fede come tanti altri"
02 maggio 2022 21:52
Svelato l'audio del gol in fuorigioco della Lazio. Arbitro Pairetto ha fatto ripartire senza aver avuto l'ok
02 maggio 2022 19:19
Assegnato gol della Lazio in netto fuorigioco, arbitro Pairetto sospeso fino alla fine della stagione
02 maggio 2022 12:08
Mourinho attacca Pairetto: "Ti ha mandato la Juve ad arbitrarci". Per questa accusa rischia 3 giornate
21 febbraio 2022 12:54
Designazione arbitrale, Ghersini dirigerà Udinese-Fiorentina. Al Var ci saranno Pairetto e Tolfo
24 settembre 2021 21:59
Designazione arbitrale, Roma-Fiorentina assegnata all'arbitro Pairetto. Al Var c'è Mazzoleni
19 agosto 2021 15:16
Fiorentina-Cagliari sarà diretta da Manganiello della sezione di Pinerolo. Al Var ci sarà Pairetto
07 luglio 2020 11:36
Pistocchi: "Nel 2004 Bergamo e Pairetto sulla Gazzetta dello Sport facevano le analisi dei casi arbitrali"
15 febbraio 2020 18:37
Bufera sull'arbitro Pairetto, il fratello è un dirigente della Juventus e gli interisti non ci stanno
19 dicembre 2019 21:04
Fiorentina-Parma: la moviola della Gazzetta dello Sport. Per Pairetto solo errori veniali
04 novembre 2019 12:42
Fiorentina-Parma a Pairetto: i precedenti sono positivi ma che sviste contro l'Atalanta!
01 novembre 2019 14:37
Pairetto dirigerà Fiorentina-Parma domenica alle 18. Al VAR ci sarà Fabbri
01 novembre 2019 12:06
L'arbitro di Fiorentina-Sampdoria sarà Doveri. Al VAR c'è Pairetto
23 settembre 2019 17:39
Patron Spal: "Non conosco le regole quindi non critico l'arbitro. Quello che ha fatto non funziona"
18 febbraio 2019 14:55
Nela: "Non era rigore quello, allora ne andrebbero dati otto a partita. Chiesa fa perdere punti..."
18 febbraio 2019 12:55
Corriere dello Sport, il vero errore di Pairetto? Non vedere quel rigore. Decisione Var giusta
18 febbraio 2019 11:18
Tutti i quotidiani d'accordo, decisione giusta di Pairetto. Tranne che per Tuttosport...
18 febbraio 2019 10:44
Gasperini si dimentica dei favori di Firenze e attacca Pairetto: "Mi ha minacciato"
12 maggio 2018 18:24
Repubblica, disastro Pairetto ma che brutta Fiorentina. In attacco praticamente assente
26 settembre 2017 09:00
Rizzoli punisce Pairetto e collaboratore. Impossibile non vedere i rigori per la Fiorentina
26 settembre 2017 08:19
Bonfrisco: “Ieri casi eclatanti, poca personalità di arbitro e Var non usato al meglio"
25 settembre 2017 14:17
Giani: ''Pairetto malato di protagonismo, non è da serie A''
25 settembre 2017 12:51
C'è qualcosa che non VAR. Come mai Pairetto non ha utilizzato la tecnologia?
25 settembre 2017 12:29
Casarin: "Pairetto arbitro giovane, non è facile usare il Var. Serve uniformità nel giudizio..."
25 settembre 2017 11:39
Moviola Gazzetta, il rigore all'Atalanta non c'è e alla Fiorentina ne mancano due. Pairetto perche non hai usato il Var?
25 settembre 2017 09:17
BABACAR E PAIRETTO DIMEZZANO LA FIORENTINA
24 settembre 2017 22:53
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