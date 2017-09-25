C'è qualcosa che non VAR. Come mai Pairetto non ha utilizzato la tecnologia?

La tecnologia non è stata usata. Il motivo è malafede o mania di protagonismo? L'arbitro torinese rischia diversi turni di stop

Il Video Assistant Referee è una grandissima invenzione per correggere ed eliminare molti errori che gli arbitri commettono. Questa tecnologia permette di non falsare le partite con episodi dubbi, ed aiuterebbe anche la classe arbitrale a non essere soggetta alle critiche di stampa e pubblico.

Tuttavia questo tecnologia è da migliorare. Spesso i tempi di utilizzo sono molti lunghi ed il gioco viene impropriamente spezzettato. Il problema principale però sono le modalità di utilizzo della tecnologia. Non è infatti chiaro quando la tecnologia va utilizzata, infatti con le squadre che non possano chiamarla, la discrezionalità dell'utilizzo è in base alla decisione dell'arbitro.

Pur non mettendo in dubbio la buona fede del signor Pairetto, come giustamente sottolineato dal DS Freitas l'arbitro ha tenuto un atteggiamento sbagliato. L'arbitro della sezione di Torino ha avuto un atteggiamento irriverente. Il direttore di gara si è ritenuto talmente da bravo da non utilizzare la tecnologia. Questo atteggiamento poco umile, non danneggia solo la Fiorentina ma anche lo stesso Pairetto che ha ricevuto voti negativi in pagella e che rischia diversi turni di stop dall'AIA.