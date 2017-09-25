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Giani: ''Pairetto malato di protagonismo, non è da serie A''

Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale, ha commentato gli errori arbitrali di ieri sera, a danno della Fiorentina, sul suo profilo twitter: "Nel calcio è inutile la VAR con arbitri che non...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 settembre 2017 12:51
Giani: ''Pairetto malato di protagonismo, non è da serie A'' -
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Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale, ha commentato gli errori arbitrali di ieri sera, a danno della Fiorentina, sul suo profilo twitter: "Nel calcio è inutile la VAR con arbitri che non intendono usarla. Pairetto malato di protagonismo che sbaglia su 3 rigori non è da Serie A".

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