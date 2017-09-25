Giani: ''Pairetto malato di protagonismo, non è da serie A''

Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale, ha commentato gli errori arbitrali di ieri sera, a danno della Fiorentina, sul suo profilo twitter: "Nel calcio è inutile la VAR con arbitri che non...

Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale, ha commentato gli errori arbitrali di ieri sera, a danno della Fiorentina, sul suo profilo twitter: "Nel calcio è inutile la VAR con arbitri che non intendono usarla. Pairetto malato di protagonismo che sbaglia su 3 rigori non è da Serie A".