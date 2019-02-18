Tutti i quotidiani d'accordo, decisione giusta di Pairetto. Tranne che per Tuttosport...
Tutti d'accordo i maggiori quotidiani stamattina sul voto da dare all'arbitro Pairetto, solo Tuttosport fa eccezzione. Ecco i voti:La Gazzetta dello Sport 6 Non vede il testone di Felipe (non era fac...
Tutti d'accordo i maggiori quotidiani stamattina sul voto da dare all'arbitro Pairetto, solo Tuttosport fa eccezzione. Ecco i voti:
La Gazzetta dello Sport 6 Non vede il testone di Felipe (non era facile) ma torna sui suoi passi e gestisce bene un finale rovente. Bravo Mazzoleni al Var.
Il Corriere dello Sport 6,5 In occasione dell’episodio-chiave segue una procedura corretta. Per il resto una direzione senza sbavature.
Tuttosport 4,5 Divide responsabilità con Mazzoleni (Var) e Ranghetti (ass. Var). A livello regolamentare appare giusto assegnare il rigore ma la tempistica è a dir poco inconcepibile.
La Nazione 5,5 Ammonizioni a raffica, da frenesia punitiva dopo falli non gravi. Richiamato al Var nell’azione incriminata, corretto nell’applicare il regolamento. Il fallo evidente su Chiesa, prima, però era stato ignorato