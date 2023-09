Calvarese: “Pairetto ha fischiato 50 rigori su 100 partite arbitrate. Deve ancora fare il salto di qualità”

Ospite nella trasmissione di Italia 7, 30esimo Minuto con Simon Pagnini, l’ex arbitro Giampaolo Calvarese ha parlato della designazione di Pairetto per Fiorentina-Atalanta, queste le sue parole

“Pairetto ha superato le 100 gare in serie A, io penso che un arbitro che ha più di 100 gare in serie A, che è internazionale, non può non essere pronto per fare una partita come Fiorentina-Atalanta. Su di lui voglio essere sincero, senza nascondermi, deve fare il salto di qualità, me lo aspetto. Inizia ad avere tante gare, ma scusami se mi permetto ma è ora di migliorare. Su 100 gare arbitrate, ha fischiato quasi 50 rigori, qualcosa non torna, sono numeri netti. Giusto che sia lui il designato ma con grande sincerità dico che deve ancora dimostrare il suo valore

In queste gare la precisione tecnica è importante, bisogna avere la forza di essere consistenti, se fischi un tipo di fallo da una parte, lo devi fare anche dall’altra parte, parlo di falli dubbi, devi essere coerente e sempre preciso sia per una squadra che per un’altra. Altrimenti il giocatore impazzisce se vede che un fallo viene fischiato e lo stesso fallo alla squadra avversaria non viene fischiato”

