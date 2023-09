Beltran e Nico in campo, si sono allenati. Il centravanti partirà dalla panchina, gioca Nzola. Nico titolare

Sono tornati a Firenze ieri i due nazionali argentini Nico Gonzalez e Lucas Beltran dopo l’impegni con l’albiceleste, oggi i due sono tornati ad allenarsi regolarmente sul campo del Viola Park per la preparazione alla partita contro l’Atalanta. Per quanto riguarda il numero dieci, questi due allenamenti dovrebbero bastare per farlo partire dal primo minuto, Nico Gonzalez è ormai un giocatore troppo importante per la squadra viola e anche in nazionale ormai è un imprescindibile, schierato titolare da Scaloni nel tridente offensivo in entrambe le gare di qualificazione ai mondiali. Diverso il destino per Lucas Beltran, il centravanti classe 2001 non ha mai giocato in nazionale ed è sempre andato in tribuna. Domenica contro l’Atalanta toccherà a Nzola partire dal primo minuto con la chance che arriverò certamente a partita in corso.

