Pairetto disastroso nel finale di Monza-Inter, non concede il vantaggio, Pessina era davanti a Sommer

È scoppiata la polemica nel finale di Monza-Inter! Il motivo

Polemiche nel finale di Monza-Inter per l'errore dell'arbitro Pairetto che ha fermato il gioco mentre Pessina poteva trovarsi 1 vs 1 con Sommer. Il direttore di gara aveva lasciato proseguire dopo un fallo ai danni di un giocatore brianzolo, poi ha fischiato per il fallo su Mota. Pairetto non ha concesso un secondo vantaggio con il pallone di Bondo diretto a Pessina, il quale poteva trovarsi a tu per tu con il portiere svizzero dei nerazzurri. Lo scrive Sportmediaset.