Pairetto, che errori a favore dell’Atalanta, la moviola: “Gol Koopmeiners irregolare e De Roon da rosso”

Questa la moviola del Corriere dello Sport sulla gara tra Fiorentina e Atalanta vinta dalla squadra viola:

“C’è un errore nella partita di Pairetto, di suffi­cienza, sull’1-0. Eppoi, si fa mandare a quel paese da De Roon dopo il giallo che è una bellezza (scusi, Rocchi, la tolleranza?). A proposito di ammonizioni, ne manca una per Biraghi. Nell’intervallo, aspetta le squadre appoggiato al muro con le braccia incrociate: al parco, insomma.

Su un pallone vicino alla linea laterale arrivano Lookman e Nico Gonzalez, è il primo a toccare per ultimo il pallone, anche a livello cromatico non diffi­cile da individuare: Pairetto non è distante dalla zona, anzi, invece indica la rimessa per l’Atalanta, che da lì, in due passaggi segnerà lo 0-1. Rischia moltissimo De Roon: fallo (che c’è) su Nico Gonzalez, all’atto dell’ammonizione, manda a quel paese Pairetto, in maniera prolungata, anche accompagnando il tutto con il gesto del braccio destro. Avesse fatto doppio giallo (o rosso diretto)”

COMMISSO FESTEGGIA, PRIMA NELLO SPOGLIATOIO, POI CON I TIFOSI