Commisso nello spogliatoio per festeggiare con la squadra, poi ai tifosi: “Speriamo di vincere lo scudetto un giorno”

Dopo la gara tra Fiorentina e Atalanta con la vittoria della squadra viola per 3-2, il presidente Rocco Commisso è sceso negli spogliatoi per salutare e complimentarsi con la squadra e con il mister Italiano dopo la grande vittoria. Il patron ha ribadito alla squadra tutta la sua soddisfazione ma ha comunque chiesto di non perdere la calma e pensare alla prossima partita. Dopo Commisso ha parlato anche a Toscana Tv, queste le sue parole: “Avevo tantissima paura di rovinarmi la bella serata. Scudetto a Firenze? Speriamo di si, io ringrazio tutti, i giocatori hanno bisogno di voi” rivolto a tifosi e giornalisti.

