Pairetto arbitrerà Fiorentina-Milan: precedenti positivi con i viola, ma eccellenti con i rossoneri

Luca Pairetto dirigerà il big match tra Fiorentina e Milan. Bilancio positivo per i viola, eccellente per i rossoneri

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la settima giornata di Serie A, che vedrà la Fiorentina di Palladino sfidare il Milan di Fonseca. La partita andrà in scena allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze domenica 6 ottobre alle 20:45. Sarà una sfida cruciale per Palladino e la sua banda, che viene da un inizio di campionato decisamente negativo. Discorso analogo per Fonseca, che in campionato viaggia benino, ma arriva da 2 sconfitte su 2 in Champions League.

L'arbitro del big match sarà Luca Pairetto, con Sozza al VAR e Abisso all'AVAR. I precedenti della Fiorentina con Pairetto non sono così male: 9 partite, 3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. L'ultimo incrocio risale alla scorsa stagione, nel pareggio per 1 a 1 in quel di Empoli (febbraio 2024). Se il bilancio dei viola è dunque positivo, potremmo dire che quello del Milan con Pairetto è eccellente. Infatti, i rossoneri non hanno mai perso in 10 incroci con il fischietto nativo di Torino, con ben 8 vittorie e 2 pareggi. Di seguito la designazione completa dell'AIA per Fiorentina-Milan:

Pairetto

Rossi L. – Ceccon

Iv: Rapuano

Var: Sozza

Avar: Abisso

LA PROBABILE DI FIORENTINA-THE NEW SAINTS

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