Probabile formazione: esordio in difesa per Moreno, in mediana Richardson e Adli, davanti Beltran

La partita di domani di Conference League potrebbe essere il momento dell'esordio di Moreno con la Fiorentina viste anche le squalifiche di Quarta, Comuzzo e Ranieri. Per il resto Palladino dovrebbe t...

La partita di domani di Conference League potrebbe essere il momento dell'esordio di Moreno con la Fiorentina viste anche le squalifiche di Quarta, Comuzzo e Ranieri. Per il resto Palladino dovrebbe tornare al 3-4-2-1 e dare spazio a chi ha giocato meno fin qui, dunque in porta torna Terracciano, difesa obbligata con Moreno, Pongracic e Biraghi, sulle fasce Parisi e Kayode mentre nel mezzo al campo agiranno Adli e Richardson. Davanti spazio a Beltran con Sottil e Ikonè alle sue spalle. Dunque ricapitolando un 3-4-2-1 con Terracciano, Moreno, Pongracic, Biraghi, Kayode, Adli, Richardson, Parisi, Ikonè, Sottil, Beltran.

CASTORI SU COLPANI

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