Corriere dello Sport, il vero errore di Pairetto? Non vedere quel rigore. Decisione Var giusta

ll caso è nato perché per arrivarci si è cancellato un gol. Pairetto (se prendiamo singolarmente il caso) ha la sua responsabilità, in una partita che non aveva dato spunti per grandi polemiche: non v...

ll caso è nato perché per arrivarci si è cancellato un gol. Pairetto (se prendiamo singolarmente il caso) ha la sua responsabilità, in una partita che non aveva dato spunti per grandi polemiche: non vedere però quel rigore è davvero un errore da matita blu (e in tribuna c’era Rizzoli). Però se il pallone, in quel tocco-io-tocchi-tu a centrocampo, fosse uscito, Pairetto avrebbe ritardato la ripresa del gioco, avrebbe assegnato il rigore e tutto sarebbe stato archiviato come uno dei tanti casi da VAR. Da ieri c’è anche questo. E’ successo. Succede. Succederà di nuovo...

Corriere dello Sport