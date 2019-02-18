Nela: "Non era rigore quello, allora ne andrebbero dati otto a partita. Chiesa fa perdere punti..."

Sebino Nela ex giocatore, ha commentato l'accaduto al VAR di ieri in Spal-Fiorentina: "Chiesa è un talento del calcio italiano, ma alcuni ipotizzano che si butti, ci ricordiamo tutti di Fiorentina-Ata...

Sebino Nela ex giocatore, ha commentato l'accaduto al VAR di ieri in Spal-Fiorentina: "Chiesa è un talento del calcio italiano, ma alcuni ipotizzano che si butti, ci ricordiamo tutti di Fiorentina-Atalanta e della reazione di Gasperini. E intanto le altre squadre perdono punti. Voi dite che quello di Ferrara è rigore, io non sono convinto, lui scarica la palla e guarda dove va la palla. E’ un contatto, il calcio è uno sport di contatto, se quello è rigore dalla prossima settimana ne voglio vedere 8 a partita”.