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Notizie Nela Fiorentina

Sebino Nela: "Bove deve stare tranquillo e pensare a guarire, ci sarà tempo per capire il suo futuro"

04 dicembre 2024 12:45

Nela: "Florenzi non è più una prima scelta per la Roma. Domani mi aspetto uno 0-0.."

19 dicembre 2019 07:55

"Scuse di Mattioli di facciata e non sincere. Fiorentina va per vie legali anche con D'Amico e Nela"

22 febbraio 2019 11:34

La Fiorentina vuole denunciare D'Amico e Nela per aver diffamato ingiustamente Chiesa

20 febbraio 2019 19:53

Nela: "Non era rigore quello, allora ne andrebbero dati otto a partita. Chiesa fa perdere punti..."

18 febbraio 2019 12:55

Sebino Nela silura Chiesa: “Sbagliato farlo capitano e vi spiego perché....”

14 febbraio 2019 17:55

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