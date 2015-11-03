Notizie Nela Fiorentina

Sebino Nela: "Bove deve stare tranquillo e pensare a guarire, ci sarà tempo per capire il suo futuro"
04 dicembre 2024 12:45
Nela: "Florenzi non è più una prima scelta per la Roma. Domani mi aspetto uno 0-0.."
19 dicembre 2019 07:55
"Scuse di Mattioli di facciata e non sincere. Fiorentina va per vie legali anche con D'Amico e Nela"
22 febbraio 2019 11:34
La Fiorentina vuole denunciare D'Amico e Nela per aver diffamato ingiustamente Chiesa
20 febbraio 2019 19:53
Nela: "Non era rigore quello, allora ne andrebbero dati otto a partita. Chiesa fa perdere punti..."
18 febbraio 2019 12:55
Sebino Nela silura Chiesa: “Sbagliato farlo capitano e vi spiego perché....”
14 febbraio 2019 17:55
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