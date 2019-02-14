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Sebino Nela silura Chiesa: “Sbagliato farlo capitano e vi spiego perché....”

L’ex giocatore, tra le tante della Roma, Sabino Nela, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport. Queste le sue dichiarazioni:Federico Chiesa capitano della Fiorentina?"Chiesa è un grandissimo giocatore,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 febbraio 2019 17:55
Sebino Nela silura Chiesa: “Sbagliato farlo capitano e vi spiego perché....” -
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L’ex giocatore, tra le tante della Roma, Sabino Nela, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport. Queste le sue dichiarazioni:

Federico Chiesa capitano della Fiorentina?

"Chiesa è un grandissimo giocatore, ma è sbagliato dargli la fascia. La Fiorentina lo ha fatto capitano per paura di perderlo alla prossima finestra di calciomercato. Prima c'erano capitani come Antognoni".

Fonte: Tuttomercatoweb

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