Sebino Nela silura Chiesa: “Sbagliato farlo capitano e vi spiego perché....”
L’ex giocatore, tra le tante della Roma, Sabino Nela, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport. Queste le sue dichiarazioni:Federico Chiesa capitano della Fiorentina?"Chiesa è un grandissimo giocatore,...
A cura di Redazione Labaroviola
14 febbraio 2019 17:55
L’ex giocatore, tra le tante della Roma, Sabino Nela, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport. Queste le sue dichiarazioni:
Federico Chiesa capitano della Fiorentina?
"Chiesa è un grandissimo giocatore, ma è sbagliato dargli la fascia. La Fiorentina lo ha fatto capitano per paura di perderlo alla prossima finestra di calciomercato. Prima c'erano capitani come Antognoni".
Fonte: Tuttomercatoweb