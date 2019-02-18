Patron Spal: "Non conosco le regole quindi non critico l'arbitro. Quello che ha fatto non funziona"
Francesco Colombarini, patron della Spal ha parlato dopo la partita contro la Fiorentina, queste le sue parole:"Non sono assolutamente arrabbiato: la SPAL ha giocato la partita più bella della stagion...
Francesco Colombarini, patron della Spal ha parlato dopo la partita contro la Fiorentina, queste le sue parole:
"Non sono assolutamente arrabbiato: la SPAL ha giocato la partita più bella della stagione, e sono enormemente contento di ciò. La sconfitta c'è, e dobbiamo accettarla. Oggi ho visto una gran bella partita e mi sono divertito, anche se l'arbitraggio è stato quello che abbiamo visto, e dobbiamo inchinarci alla sua volontà, che accettiamo amaramente. Abbiamo sbagliato qualcosa, certo, ma ci sta: il pallone è rotondo e errare umano. Peccato sia arrivata una sconfitta quando si pregustava una vittoria o un pareggio, ma andiamo avanti. Non critico l'arbitro perché non conosco le regole, ma annullare un gol per dare un rigore mi sembra una scelta che non funziona. Adesso andiamo a Reggio Emilia per fare il meglio. Arbitro permettendo (ride ndr)"