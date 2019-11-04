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Fiorentina-Parma: la moviola della Gazzetta dello Sport. Per Pairetto solo errori veniali

La moviola di Fiorentina-Parma da parte della Gazzetta dello Sport.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 novembre 2019 12:42
Fiorentina-Parma: la moviola della Gazzetta dello Sport. Per Pairetto solo errori veniali -
Rassegna Stampa
Pairetto
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La Gazzetta dello Sport dà un 6 in pagella a Pairetto. Governa bene la gara e non segnala solo un fallo di Kucka su Dalbert ed un corner per gli ospiti nel finale. Sbaglia l'assistente di linea quando nel primo tempo alza la bandierina per un fuorigioco che non c'è (su Gervinho, ndr), ma non fa lo stesso - giustamente - in occasione del gol ospite.

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