Pedro esordisce, ma per i preparatori atletici della Fiorentina sarà pronto solo nel 2020

Le condizioni di Pedro, che ieri ha debuttato in Serie A.

Pedro ieri ha debuttato in Serie A con la maglia della Fiorentina, giocando i 5 minuti finali più i 4 di recupero. Montella ci ha provato, ma secondo La Gazzetta dello Sport di oggi il giocatore sta ancora lavorando duramente con i preparatori atletici e, per la dirigenza viola, sarà pronto al 100% solo l'anno nuovo (il 2020), un pò come ci aveva anticipato in esclusiva ai nostri microfoni Sabatino Durante, oltre 1 mese fa (leggi qui).