Notizie Sabatino Durante Fiorentina

Durante esalta Goretti: "Mi disse che Kean avrebbe fatto benissimo alla Fiorentina, aveva ragione"
23 luglio 2025 18:41
Esclusiva Durante: "Sbagliato non aspettare Pedro, vi racconto chi è Martinez Quarta"
15 novembre 2020 16:00
Esclusiva Durante: “Cutrone più pronto, ma come qualità molto meglio Pedro. Ecco chi è Kannemann”
11 gennaio 2020 15:03
Esclusiva Durante: “No al traghettatore, Pedro è forte, ma si sapeva che andava aspettato per l'infortunio”
22 dicembre 2019 14:40
Pedro esordisce, ma per i preparatori atletici della Fiorentina sarà pronto solo nel 2020
04 novembre 2019 13:14
Esclusiva Durante: ‘Pedro è il migliore al mondo per la sua età, Fiorentina progetto molto interessante’
02 ottobre 2019 17:17
Esclusiva Durante: "Fiorentina, che bel mercato. Gerson diventerà un grande regista. Su Hugo e Pezzella...."
03 settembre 2018 16:12
Esclusiva Durante: "Deverlan? Non all'altezza. Fabra? C'è di meglio. La Fiorentina sarà ripescata"
04 giugno 2018 14:52
Esclusiva Durante: "Hugo andava messo nel suo ruolo, tra febbraio e marzo viola in Sudamerica per...."
29 dicembre 2017 15:48
Esclusiva Durante: "Vitor Hugo va recuperato facendolo giocare nel suo ruolo (è mancino), a Gennaio la Fiorentina...."
06 novembre 2017 22:23
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