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Notizie Sabatino Durante Fiorentina

Durante esalta Goretti: "Mi disse che Kean avrebbe fatto benissimo alla Fiorentina, aveva ragione"

23 luglio 2025 18:41

Esclusiva Durante: "Sbagliato non aspettare Pedro, vi racconto chi è Martinez Quarta"

15 novembre 2020 16:00

Esclusiva Durante: “Cutrone più pronto, ma come qualità molto meglio Pedro. Ecco chi è Kannemann”

11 gennaio 2020 15:03

Esclusiva Durante: “No al traghettatore, Pedro è forte, ma si sapeva che andava aspettato per l'infortunio”

22 dicembre 2019 14:40

Pedro esordisce, ma per i preparatori atletici della Fiorentina sarà pronto solo nel 2020

04 novembre 2019 13:14

Esclusiva Durante: ‘Pedro è il migliore al mondo per la sua età, Fiorentina progetto molto interessante’

02 ottobre 2019 17:17

Esclusiva Durante: "Fiorentina, che bel mercato. Gerson diventerà un grande regista. Su Hugo e Pezzella...."

03 settembre 2018 16:12

Esclusiva Durante: "Deverlan? Non all'altezza. Fabra? C'è di meglio. La Fiorentina sarà ripescata"

04 giugno 2018 14:52

Esclusiva Durante: "Hugo andava messo nel suo ruolo, tra febbraio e marzo viola in Sudamerica per...."

29 dicembre 2017 15:48

Esclusiva Durante: "Vitor Hugo va recuperato facendolo giocare nel suo ruolo (è mancino), a Gennaio la Fiorentina...."

06 novembre 2017 22:23

Durante: "Ecco i giocatori che ho consigliato a Corvino. Sulle cessioni importanti ed i Della Valle...."

07 luglio 2017 20:22

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