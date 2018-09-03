Esclusiva Durante: "Fiorentina, che bel mercato. Gerson diventerà un grande regista. Su Hugo e Pezzella...."

Intervista esclusiva a Sabatino Durante.

Abbiamo oggi raggiunto telefonicamente in Brasile Sabatino Durante, il re del calciomercato sudamericano, per parlare di Fiorentina ed appunto dei calciatori viola provenienti dal Sudamerica.

Allora Sabatino che voto dai e perchè al calciomercato della Fiorentina?

Un bel 6,5 al calciomercato ed un bell’8 a Corvino perché, da buon vecchio professionista, ha cercato di fare il massimo con il budget a disposizione, le indicazioni aziendali e quelle tecniche. Coniugare il tutto non era affatto facile.

Vitor Hugo, ieri tra i migliori in campo, continua a stupire. Può diventare uno dei migliori difensori del nostro Campionato?

Di Vitor Hugo continuo a dire e pensare le stesse cose che affermavo prima che lui arrivasse alla Fiorentina e cioè che è un buon difensore e che poteva fare la sua bella figura nel nostro Campionato se si fosse ambientato e se lo si faceva giocare nella sua posizione, e cioè centrale di sinistra in una difesa a 4 o a sinistra in una a 3. Centrale di destra con Astori centrale a sinistra non era quello il suo ruolo.

A proposito di ruoli, parliamo di Gerson e dell'enigma sulla sua posizione......in quale zona del campo può rendere di più? Può fare il regista?

Gerson è un talento, che deve maturate mentalmente e tatticamente. Nasce trequartista nelle giovanili della Selecao, ma ha trovato difficoltà in questo ruolo gia’ nel Fluminense dei grandi e poi in Italia. Nel nostro calcio può giocare mezzala, ma con il tempo e l’applicazione può diventare uno straordinario regista, alla Liverani tanto per fare un esempio.

Ti aspettavi da Pezzella che sarebbe diventato un leader e capitano così presto nella Fiorentina?

Pezzella ha l’età, la qualità fisica e tecnica, il curriculum per prendersi la Fiorentina sulle spalle, per essere una guida per una nidiata di giovani di belle speranze. Me lo aspettavo o ci credevo? Ne prendo atto e basta.

Giancarlo Sali