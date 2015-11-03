Notizie Durante Fiorentina

Sabatino Durante: "Beltran dovrebbe accettare il Flamengo, sarebbe un passo in avanti per lui"
31 luglio 2025 22:21
Durante spiega: "Cabral è scarso tecnicamente, si trova in difficoltà perchè trova difese chiuse"
04 gennaio 2023 12:46
Durante: "La Fiorentina deve prendere oggi Agustin Alvarez, a giugno costa il doppio e non viene"
31 gennaio 2022 18:55
Durante: "La Fiorentina doveva aspettare Pedro, è tornato quello di un tempo, andrebbe ripreso subito"
13 novembre 2020 18:46
Esclusiva Durante: "Fiorentina, che bel mercato. Gerson diventerà un grande regista. Su Hugo e Pezzella...."
03 settembre 2018 16:12
Durante: "Vitor Hugo? Buono, ma a quelle cifre trovi di meglio"
24 maggio 2017 20:13
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