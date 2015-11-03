Labaro Viola

Notizie Durante Fiorentina

Sabatino Durante: "Beltran dovrebbe accettare il Flamengo, sarebbe un passo in avanti per lui"

31 luglio 2025 22:21

Durante spiega: "Cabral è scarso tecnicamente, si trova in difficoltà perchè trova difese chiuse"

04 gennaio 2023 12:46

Durante: "La Fiorentina deve prendere oggi Agustin Alvarez, a giugno costa il doppio e non viene"

31 gennaio 2022 18:55

Durante: "La Fiorentina doveva aspettare Pedro, è tornato quello di un tempo, andrebbe ripreso subito"

13 novembre 2020 18:46

Esclusiva Durante: "Fiorentina, che bel mercato. Gerson diventerà un grande regista. Su Hugo e Pezzella...."

03 settembre 2018 16:12

Durante: "Vitor Hugo? Buono, ma a quelle cifre trovi di meglio"

24 maggio 2017 20:13

Archivio

Esplora l'archivio di Durante

Sett. 31
Sett. 1
Sett. 5
Sett. 46
Sett. 36
Sett. 21