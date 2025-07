Sabatino Durante: “Beltran dovrebbe accettare il Flamengo, sarebbe un passo in avanti per lui”

L’esperto di mercato sudamericano Sabatino Durante ha parlato ai microfoni di Radio Firenze Viola della possibile cessione di Beltran al Flamengo. Ecco le sue dichiarazioni: “Beltran dovrebbe accettare il Flamengo, qui abbiamo una mentalità vecchia, e quella squadra è una super potenza.: per lui non sarebbe un passo indietro, anzi, si tratterebbe di un upgrade: chi non vorrebbe giocare al Maracanà?”

Ancora su Beltran: “Il campionato brasiliano è il più importante e seguito del Sudamerica, e ci sono un sacco di argentini. Le squadre sono davvero forti, basta guardare cosa è successo al mondiale per club.”