Durante: “La Fiorentina deve prendere oggi Agustin Alvarez, a giugno costa il doppio e non viene”

Sabatino Durante, intermediario di mercato sudamericano, ha parlato a Radio Bruno del mercato della Fiorentina:

“La Fiorentina deve prendere oggi Agustin Alvarez, perchè si tratta di un giocatore che a giugno costa il doppio e probabilmente nemmeno viene più da te perchè ci vanno tutte le big. Burdisso ci stava lavorando da tanto tempo. Lui non è proprio un centravanti, non gioca spalle alla porta, per caratteristiche può giocare con Cabral perchè sono diversi. Cabral è un giocatore grosso, che ha qualità, ha grande fame e fisicità. L’unico handicap è che bisogna avere pazienza, in Italia non c’è mai pazienza, a Firenze anche. Non aspettatevi Batistuta, giocatore cosi adesso non ce ne sono. Cabral può far giocare in mille modi diversi la Fiorentina, lui vede la porta ed è forte fisicamente, è il classico centravanti. Sia con lui che eventualmente con Agustin bisogna avere pazienza

