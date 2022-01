Trattativa ferma per Agustin Alvarez, Fiorentina offre rivendita al 15%, Penarol vuole il 30%

Si è fermata la trattativa tra la Fiorentina e il Penarol per Agustin Alvarez, l’attaccante classe 2001 che in Uruguay raccontano come il nuovo Suarez, la società viola offre 13 milioni più la percentuale sulla futura rivendita al 15% mentre il Penarol vuole la percentuale alla futura rivendita al 30%. In questo momento le parti sono distanti, nonostante la società viola abbia già raggiunto l’accordo con il calciatore e il suo entourage.

Flavio Ognissanti

OLTRAGGIO TIFOSI JUVENTUS, SI VA VERSO LA TRASFERTA VIETATA