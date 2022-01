La Digos vuole vietare ai tifosi della Juventus la trasferta a Firenze del prossimo 22 maggio

Dopo l’oltraggio di ieri, con gli ultras della Juventus che hanno mostrato uno striscione contro la Fiorentina a Firenze davanti la Curva Fiesole, la Digos di Firenze sta pensando di vietare la trasferta dei tifosi bianconeri in Toscana del prossimo 22 maggio, data della partita di campionato tra le due squadre. Stesso discorso anche in caso di incrocio nella prossima semifinale di Coppa Italia dove Juventus e Fiorentina potrebbero incontrarsi nel caso di passaggio del turno ai quarti di finale. Stesso destino per possibili trasferte dei tifosi viola a Torino. Quello di ieri viene considerato dalla Digos un vero e proprio affronto nei confronti, non solo del tifo organizzato viola, ma di tutto il popolo dei tifosi della Fiorentina che potrebbe portare a gravi conseguenze.

