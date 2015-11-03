Labaro Viola

Notizie Digos Fiorentina

Tifoso dell’Inter aggredito: Daspo di un 3 anni per il 56enne, pronta una sanzione per un altro tifoso viola

25 ottobre 2022 11:00

Commisso-Joker su Ponte Vecchio: denunciato un 55enne per deturpamento e diffamazione

05 febbraio 2022 08:37

Trovato chi ha messo Commisso truccato da Joker su Ponte Vecchio, è un tifoso della Fiorentina

04 febbraio 2022 18:07

La Digos vuole vietare ai tifosi della Juventus la trasferta a Firenze del prossimo 22 maggio

31 gennaio 2022 13:56

Multati i tifosi che erano a vedere Fiorentina-Salernitana senza mascherina, 44 sanzioni in totale

12 dicembre 2021 17:29

Tifoso che buttò la bomba a Salerno fu assolto. Motivo? Niente prove nonostante denuncia Digos

11 dicembre 2021 12:33

La giornalista molestata: “Sporgerò denuncia, non solo la manata, tanti insulti”

29 novembre 2021 09:22

Gazzetta, il gruppetto razzista si trovava in Fiesole: Digos al lavoro per individuare i responsabili

05 ottobre 2021 09:30

Nazione, insulti razzisti, la Fiorentina pensa al Daspo a vita: la Digos indaga sui protagonisti

05 ottobre 2021 09:11

Fattaccio al Franchi: due tifosi della Spal a cinghiate, un altro rimedia un pugno

16 aprile 2018 13:16

Tifoso Samb in coma con fratture craniche ed ematomi cerebrali, per la Digos è solo caduto

21 novembre 2017 22:07

Archivio

Esplora l'archivio di Digos

Sett. 43 Sett. 5
Sett. 49 Sett. 48 Sett. 40
Sett. 16
Sett. 47