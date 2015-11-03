Notizie Digos Fiorentina

Tifoso dell’Inter aggredito: Daspo di un 3 anni per il 56enne, pronta una sanzione per un altro tifoso viola
25 ottobre 2022 11:00
Commisso-Joker su Ponte Vecchio: denunciato un 55enne per deturpamento e diffamazione
05 febbraio 2022 08:37
Trovato chi ha messo Commisso truccato da Joker su Ponte Vecchio, è un tifoso della Fiorentina
04 febbraio 2022 18:07
La Digos vuole vietare ai tifosi della Juventus la trasferta a Firenze del prossimo 22 maggio
31 gennaio 2022 13:56
Multati i tifosi che erano a vedere Fiorentina-Salernitana senza mascherina, 44 sanzioni in totale
12 dicembre 2021 17:29
Tifoso che buttò la bomba a Salerno fu assolto. Motivo? Niente prove nonostante denuncia Digos
11 dicembre 2021 12:33
La giornalista molestata: “Sporgerò denuncia, non solo la manata, tanti insulti”
29 novembre 2021 09:22
Gazzetta, il gruppetto razzista si trovava in Fiesole: Digos al lavoro per individuare i responsabili
05 ottobre 2021 09:30
Nazione, insulti razzisti, la Fiorentina pensa al Daspo a vita: la Digos indaga sui protagonisti
05 ottobre 2021 09:11
Fattaccio al Franchi: due tifosi della Spal a cinghiate, un altro rimedia un pugno
16 aprile 2018 13:16
Tifoso Samb in coma con fratture craniche ed ematomi cerebrali, per la Digos è solo caduto
21 novembre 2017 22:07
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