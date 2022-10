Tifoso dell’Inter aggredito: Daspo di un 3 anni per il 56enne, pronta una sanzione per un altro tifoso viola

A quel punto è intervenuta la Digos ma al momento dell’identificazione l’uomo — un libero professionista di 56 anni — si è ribellato ed è scattata la denuncia per resistenza, unico presunto reato commesso dal denunciato dato che la vittima non ha sporto querela per le eventuali minacce, e un Daspo di 3 anni.

La polizia è invece al lavoro per dare un nome un volto al supporter viola ritratto nel video, divenuto poi virale, mentre spintona, sabato sera al Franchi, un tifoso interista che indossava la maglia con il numero 32, quella di Dimarco. Nel video si sente anche qualcuno dire: «Buttalo di sotto Dimarco, buttalo di sotto». La squadra tifoserie della Digos sta analizzano i filmati di ingresso e delle telecamere di sicurezza, anche se quelle che filmano la Maratona sembrerebbero non aver ripreso la scena. Unica possibilità: quella di identificare l’autore della spinta attraverso il posto nominativo e poi, incrociarlo, con i vestiti che indossava nel momento in cui è stato ripreso all’ingresso dello stadio. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

